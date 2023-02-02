"فيا رياض".. تشكيلة متنوعة من العروض الحية وأماكن وأنماط الحياة الفاخرة

وتعتبر "فيا رياض" إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي الذي يُقام في مدينة الرياض، وتشرف عليه الهيئة العامة للترفيه، وتتميز المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، وكانت قد تم افتتاحها في موسم الرياض عام 2021م، ومن المُقرر أن تكون من المناطق الدائمة في العاصمة الرياض على غرار منطقة "بوليفارد رياض سيتي".