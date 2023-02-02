"فيا رياض".. تشكيلة متنوعة من العروض الحية وأماكن وأنماط الحياة الفاخرة

تعد منطقة "فيا رياض"، إحدى أبرز المناطق الترفيهية بالعاصمة الرياض ، حيث تضم مجموعة من أفضل المطاعم، والعلامات التجارية العالمية، إضافة إلى فندق "سانت ريجس" العالمي لأول مرة في المملكة، بأسلوب عصري ومرافق راقية وخدمات استثنائية.
ويستمتع الزائر لـ "فيا رياض" بإقامة مليئة بالراحة والرفاهية، محاطة بالمناظر الطبيعية والمساكن الفاخرة، حيث تقدم خدمة 5 نجوم في العاصمة الرياض، تضم منتجعًا ومسبحًا وصالونات تجميل، وخدمات أخرى توفر خيارات متنوعة.
وتعتبر "فيا رياض" إحدى مناطق فعاليات موسم الرياض الترفيهي العالمي الذي يُقام في مدينة الرياض، وتشرف عليه الهيئة العامة للترفيه، وتتميز المنطقة بتصاميم معمارية على الطراز السلماني، وكانت قد تم افتتاحها في موسم الرياض عام 2021م، ومن المُقرر أن تكون من المناطق الدائمة في العاصمة الرياض على غرار منطقة "بوليفارد رياض سيتي".
ويستطيع زائر "فيا رياض" أن يستمتع بتجارب الطعام الرائعة في مزيج ساحر من المذاق الفرنسي والهندي والإيطالي والأمريكي والأرجنتيني والياباني وغيرها، بتناول أشهى الأطباق الفرنسية ومذاق المطبخ الهندي والمأكولات البحرية والطعام الإيطالي الرائع والأكل الكاليفورني المتميز، وما يشمله ذلك من طرق مبتكرة وفريدة لتحضير الطعام، وما يضاف من نكهات فاخرة، ويقدم مستوى خدمات استثنائي.
وتتميز المنطقة التي سيتم فتح أبوابها رسميًا في منتصف شهر فبراير الجاري، بتشكيلة متنوعة من العروض الحية وأماكن وأنماط الحياة الفاخرة، إضافة إلى توفيرها أعلى خدمات الضيافة والإقامة والرفاهية الاستثنائية لمنح الزوار تجارب مميزة ومثالية، وتواكب تلك التجربة مُستهدفات رؤية المملكة 2030، وإضافة فخمة، ووجهة راقية بمواصفات عالمية للباحثين عن الترفيه وقضاء أوقات رائعة مع أسرهم وذويهم .
وتضم "فيا رياض" 15 مطعمًا ومقهى عالميًا، و23 متجرًا لعلامات تجارية عالمية، وفندق سانت ريجس الرياض، بسعة 100 غرفة، و7 صالات سينما بمستوى عالمي، وذلك في تجربة إبداعية فريدة تُخاطب الحواس، وتُحيي المكان، وتُعزز الفخامة في تفاصيلها، كما توفر إقامة مُميزة.
يذكر أن قوائم الأطعمة تأتي من مطابخ حوض المتوسط، كما تنتشر بـ"فيا رياض"، مجموعة كبيرة من المنحوتات الفنية، لإضافة رونق خاص على المنطقة المكسوة بالخضرة، وتُعتبر موطنًا لأشجار يزيد عمرها على 850 عامًا.