"الحربي": هذه نسبة توقعات الأمطار على المشاعر المقدسة في موسم الحج

وقال عبدالعزيز الحربي المشرف العام على أعمال الحج: المركز اتخذ كافة الاستعدادات لنجاح موسم هذا الحج، من خلال تقديم أفضل الخدمات التشغيلية التي تستهدف رحلة ضيوف الرحمن بدءًا من وصولهم وخلال تنقلاتهم وحتى عودتهم سالمين إلى ديارهم، وذلك من خلال رفع جاهزية البرامج التشغيلية وإصدار التقارير والتنبيهات الأرصادية على مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة ضيوف الرحمن.