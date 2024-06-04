"الحربي": هذه نسبة توقعات الأمطار على المشاعر المقدسة في موسم الحج

عقد المركز الوطني للأرصاد المؤتمر الصحفي للكشف عن توقعات الطقس والظواهر الجوية في موسم الحج، معلنًا تدشين أعماله التشغيلية في المشاعر المقدسة.
وقال عبدالعزيز الحربي المشرف العام على أعمال الحج: المركز اتخذ كافة الاستعدادات لنجاح موسم هذا الحج، من خلال تقديم أفضل الخدمات التشغيلية التي تستهدف رحلة ضيوف الرحمن بدءًا من وصولهم وخلال تنقلاتهم وحتى عودتهم سالمين إلى ديارهم، وذلك من خلال رفع جاهزية البرامج التشغيلية وإصدار التقارير والتنبيهات الأرصادية على مدار الساعة، وذلك لضمان سلامة ضيوف الرحمن.
وأضاف: نستهدف سلامة الحجيج ورفع الكفاءة التشغيلية للأنظمة الأرصادية وإطلاق منصة إلكترونية وزيادة مشاركة الجهود الإعلامية وتحديد أصحاب العلاقة والشركاء في موسم الحج.
وأشار "الحربي" إلى أن حج هذا العام يشهد ارتفاع معدل درجات الحرارة السطحية بما بين درجة ونصف إلى درجتين عن المعدل الطبيعي على مكة المكرمة والمدينة المنورة مع توقعات موجات هوائية حارة.
ولفت إلى توقعات بهطول أمطار أعلى من المعدل على المشاعر المقدسة بنسبة 50% إلى 60%، مع احتمال حدوث بعض الحالات المتطرفة مثل الأمطار الغزيرة، ويمكن التنبؤ بمثل هذه الحالات خلال التوقعات الفصلية.