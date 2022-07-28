تعرف على التخصصات الفرعية للرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية في الوظائف التعليمية

حصلت "سبق" على تفاصيل التخصصات الفرعية، لتخصصات الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية المعلنة ضمن التخصصات المستهدفة في الوظائف التعليمية التي يبدأ التقديم عليها الأحد القادم، وفيما يلي تفاصيلها: