تعرف على التخصصات الفرعية للرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية في الوظائف التعليمية

حصلت "سبق" على تفاصيل التخصصات الفرعية، لتخصصات الرياضيات والكيمياء واللغة الإنجليزية المعلنة ضمن التخصصات المستهدفة في الوظائف التعليمية التي يبدأ التقديم عليها الأحد القادم، وفيما يلي تفاصيلها:
درجة البكالوريوس في التخصصات التالية للرياضيات:
- الرياضيات
- العلوم الرياضية
- الرياضيات التطبيقية
- الرياضيات والإحصاء شعبة الرياضيات
- تعليم الرياضيات
- رياضيات بحته
- مسار الرياضيات والإحصاء
- رياضيات، فيزياء، مسار رياضيات
- الرياضيات الحاسبة والتطبيقية
- الرياضيات والإحصاء
- الرياضيات والإحصاء / الإحصاء
- مسار رياضيات
- الرياضيات والإحصاء شعبة الإحصاء
- رياضيات - مسار الإحصاء
- رياضيات - مسار الرياضيات المالية
- الرياضيات المالية
- رياضيات / فيزياء
درجة البكالوريوس في التخصصات التالية للكيمياء:
- كيمياء
- كيمياء عامة
- كيمياء تطبيقية
- كيمياء حيوية
- هندسة كيميائية
- الكيمياء الصناعية
- كيمياء صناعية
- الكيمياء البحتة
- علوم/كيمياء
- الكيمياء البحرية
- تقنية حيوية - كيمياء حيوية
- كيمياء/ فيزياء
- مسار الكيمياء
- الكيمياء - مسار الكيمياء البحتة
- الكيمياء - مسار الكيمياء التطبيقية
- الكيمياء - مسار الكيمياء الصناعية
- الكيمياء التطبيقية
- الكيمياء الصناعية
- الهندسة الكيميائية
- الكيمياء التطبيقية
- الهندسة الكيميائية التطبيقية
درجة البكالوريوس في التخصصات التالية للغة الإنجليزية:
- اللغة الإنجليزية
- آداب وتربية تخصص تدريس اللغة الإنجليزية
- أساليب تدريس اللغة الإنجليزية
- الأدب الإنجليزي
- اللغات الأوروبية / لغويات إنجليزي
- اللغات الأوروبية / اللغة الإنجليزية
- اللغات والترجمة / اللغة الإنجليزية
- اللغة الإنجليزية - لغويات تطبيقية
- اللغة الإنجليزية وآدابها
- اللغة الإنجليزية والترجمة
- تعليم اللغة الإنجليزية
- الدراسات التربوية والأدب الإنجليزي
- اللغة الإنجليزية (اللغة)
- الترجمة – لغة إنجليزية
- اللغة الإنجليزية (اللغويات)
- كليات التربية - قسم اللغة الإنجليزية
- كليات المعلمين - قسم اللغة الإنجليزية
- كلية العلوم الاجتماعية تخصص اللغة الإنجليزية
- الترجمة
- تدريس اللغة الإنجليزية
- اللغويات
- لغويات تطبيقية
- اللغويات التطبيقية والترجمة
- اللغة الإنجليزية (الترجمة)
- اللغة الإنجليزية والأدب
- اللغة والأدب الإنجليزي
- المناهج وطرق التدريس / تدريس الإنجليزية بوصفها لغة ثانية
- لغات أوروبية - إنجليزي (لغة)
- مناهج وطرق تدريس اللغة الإنجليزية
- لغات أجنبية
- الترجمة الكتابية والشفهية من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية
- علوم اللغويات التطبيقية