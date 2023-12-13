بالصور.. الأمطار تنثر السعادة في صباح شقراء والأهالي يخرجون للتنزه

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة على المنطقة الوسطى وعدد من المناطق الأخرى.