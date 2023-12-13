بالصور.. الأمطار تنثر السعادة في صباح شقراء والأهالي يخرجون للتنزه

هطلت، صباح اليوم، أمطارٌ خفيفة ومتفرقة على محافظة شقراء وعدد من مراكزها، بعدما تَشكلت السحب منذ ساعات الفجر الأولى في أجواء شتوية معتدلة.
وابتهج الأهالي والمتنزهون بالأجواء المعتدلة التي أسرت القلوب، حيث أسالت الأمطار الشوارع، وغمرت الأرض، وأدخلت الفرح والسرور على الجميع.
ورصدت عدسة "سبق" تلك الأجواء الماطرة في مدينة شقراء ومركز أشيقر وشوارعهما.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة لا تزال مهيأة لهطول أمطار متفرقة على المنطقة الوسطى وعدد من المناطق الأخرى.