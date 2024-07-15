لتخفيف أحمال تكاليف السكن.. توزيع 58 قطعة أرض مجانية بالباحة في 180 يومًا

كشفت وكالة شؤون الإسكان بأمانة منطقة الباحة، عن توزيع 58 قطعة أرض مجانية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري؛ وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن؛ تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.