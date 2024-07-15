لتخفيف أحمال تكاليف السكن.. توزيع 58 قطعة أرض مجانية بالباحة في 180 يومًا

كشفت وكالة شؤون الإسكان بأمانة منطقة الباحة، عن توزيع 58 قطعة أرض مجانية خلال النصف الأول من العام الميلادي الجاري؛ وذلك في إطار الجهود المشتركة لتحسين القدرة على تحمل تكاليف السكن؛ تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان أحد برامج رؤية المملكة 2030، عبر إتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.
وأوضحت وكالة شؤون الإسكان بأمانة الباحة، أنه تم دعم 85 من المتعثرين بدفع الإيجار؛ فيما بلغت الوحدات الجاهزة من السوق 47 وحدة، وتسليم 17 وحدة للإسكان التنموي، وتسليم 6 وحدات سكنية عن طريق الجمعيات السكنية، وطرح 21 فرصة تطوعية؛ فيما تم إيصال التيار الكهربائي لـ737 قطعة سكنية بمخطط جوهرة العقيق، وتوقيع اتفاقية لإيصال خدمة الكهرباء لـ439 قطعة سكنية لمشروع قلوة.