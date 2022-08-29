شاهد.. "السديس "يتسلّم 3 شهادات عالمية في الأيزو للحرمين الشريفين.. هنا تفاصيلها

وفي هذا الإطار، أكد الشيخ "السديس" أن المعايير التي مُنحت من أجلها الشهادات في إدارة التغييرات واسعة النطاق بالقرارات الصحيحة، وتوفير خدمات تقنية المعلومات لاستخدامها في احتياجات العمل، مشيرًا إلى أن تطبيق المعايير الخاصة بالشهادات سيسهم في خفض استخدام الموارد، وتحسين كفاءة العمليات.