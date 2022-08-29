شاهد.. "السديس "يتسلّم 3 شهادات عالمية في الأيزو للحرمين الشريفين.. هنا تفاصيلها

تسلّم الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين الشيخ عبدالرحمن السديس 3 شهادات في أنظمة استمرارية الأعمال وإدارة خدمات تقنية المعلومات، والإدارة البيئية، لتطبيق معاييرها الراقية لخدمة قاصدي المسجد الحرام.
وفي هذا الإطار، أكد الشيخ "السديس" أن المعايير التي مُنحت من أجلها الشهادات في إدارة التغييرات واسعة النطاق بالقرارات الصحيحة، وتوفير خدمات تقنية المعلومات لاستخدامها في احتياجات العمل، مشيرًا إلى أن تطبيق المعايير الخاصة بالشهادات سيسهم في خفض استخدام الموارد، وتحسين كفاءة العمليات.
ونوّه السديس بالجهود المبذولة لتعزيز الجودة وترسيخ مفهومها لدى العاملين بالرئاسة، لافتاً إلى أهمية التطبيق العملي لمعايير الجودة، والأثر الإيجابي الناتج عنها في الرقي بجودة الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.
يشار إلى أنه يتم إصدار مواصفات الأيزو بواسطة المنظمة الدولية للتقييس؛ حيث تعد شهادة ISO دليلًا من طرف ثالث على التزام الرئاسة بمعايير ISO ومساعدة المنظمة على تأكيد وضمان الجودة، وتتم عملية إصدار شهادة الأيزو بواسطة جهات المنح المعتمدة، وهي جهات مستقلة، وتقوم بالتنفيذ والمراجعة؛ لكونها طرفًا ثالثًا محايدًا.
وتعتبر شهادة نظام إدارة استمرارية الأعمال المحدد لإنشاء وإدارة نظام فعال لاستمرارية العمل الاستعداد للتخفيف من المخاطر، فيما تعكس شهادة أيزو لإدارة خدمات تقنية المعلومات جدارة الرئاسة في تسهيل العمليات التقنية وتحسين الجودة لخدمات التكنولوجيا، بينما تعد شهادة الأيزو الخاصة بخدمات تقنية المعلومات معيارًا دوليًا معترفًا به كأفضل الممارسات لنظام إدارة الخدمة الذي يدعم تضمين استراتيجية دورة حياة الخدمة المتسقة والموثوقة في المنشأة، وتوفير إرشادات أفضل الممارسات حول كيفية إدارة مجموعة الخدمات، بحيث تظل حديثة وذات قيمة.
يأتي هذا فيما تم إنشاء شهادة أيزو لنظام إدارة البيئة ISO على أساس تحليل المخاطر؛ بهدف تقليل استخدام الموارد الطبيعية، وتقليل الأضرار التي لحقت بالتربة والمياه والهواء، فضلًا عن المراقبة والتحسين المستمر للأداء البيئي وشهادات الأيزو والجودة لها قبول واعتراف عالمي، وهي بمثابة إقرار المطابقة لمعايير الجودة.