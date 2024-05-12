"صحي الرياض الثاني" يعلن توافر تطعيمات الحج بـ 20 مركزاً للرعاية الصحية الأولية

كشف تجمع الرياض الصحي الثاني، عن أماكن توافر #تطعيمات_الحج في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له.
وأوضح "صحي الرياض"، أنه يلزم للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة إثبات تلقي عددٍ من التطعيمات، مثل "جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 المطوّر، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا خلال عام 1445هـ، ومثلها من لقاح الحمّى الشوكية خلال السنوات الخمس الماضية".
وأوضح تجمع الرياض الصحي الثاني، أن هذه التطعيمات متوافرة في 20 من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة له، ويمكن حجز موعد في عيادة لقاحات الحج عبر تطبيق صحتي.