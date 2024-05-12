"صحي الرياض الثاني" يعلن توافر تطعيمات الحج بـ 20 مركزاً للرعاية الصحية الأولية

وأوضح "صحي الرياض"، أنه يلزم للراغبين في أداء الحج من داخل المملكة إثبات تلقي عددٍ من التطعيمات، مثل "جرعة واحدة من لقاح كوفيد 19 المطوّر، وجرعة واحدة من لقاح الإنفلونزا خلال عام 1445هـ، ومثلها من لقاح الحمّى الشوكية خلال السنوات الخمس الماضية".