رانيه معلا تحقّق إنجازًا عالميًا عن إسهاماتها في التنمية المجتمعية والابتكار الثقافي

في إنجاز وطني يعكس ريادة المرأة السعودية، حصدت الأستاذة رانيه معلا، مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية السعودية لفنون الطهي "زادك"، جائزة "فير ساترداي" العالمية، تقديرًا لجهودها في الابتكار الاجتماعي وإسهاماتها البارزة في مجال التنمية المجتمعية.
وجاء هذا التكريم خلال حفل رسمي أُقيم في متحف "غوغنهايم" بمدينة بلباو الإسبانية، حيث أشاد منظمو الجائزة بدور معلا القيادي كإمرأة سعودية ساهمت في تعزيز التعليم والاستدامة والحفاظ على الإرث الثقافي من خلال فنون الطهي.
وأكدت معلا أن هذا الإنجاز تحقق بفضل من الله، ثم بدعم القيادة الرشيدة لأبناء وبنات الوطن وتمكينهم في شتى المجالات، مشيدة بالرعاية والمتابعة التي يوليها الرئيس الفخري للأكاديمية، صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، لكافة البرامج والمبادرات التعليمية والاجتماعية التي تخدم الفرد والمجتمع.
وقدّمت معلا شكرها لمنظمي الجائزة على هذا التكريم، معتبرةً أن منصة "فير ساترداي" تمثل مساحة عالمية لتقدير الفنانين وصناع التغيير.
وقالت: "زادك ليست مجرد أكاديمية غير ربحية، بل مشروع وطني يهدف إلى إحداث أثر اجتماعي وثقافي من خلال فنون الطهي، وتمكين الشباب عبر المنح الدراسية بالشراكة مع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)". وأشارت إلى أن الاعتراف الدولي بهذا العمل يعزز مسيرة الأكاديمية ضمن رؤية السعودية 2030.
وشاركت معلا في إحدى الجلسات المصاحبة لحفل التكريم، حيث استعرضت تجربة "زادك" في الحفاظ على تراث الطهي السعودي ضمن النهضة الثقافية الشاملة التي تشهدها المملكة.
يُذكر أن من بين الفائزين بجوائز "فير ساترداي" لعام 2025، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيجليتز، والصحفي البريطاني مارتن وولف، والممثلة البريطانية أدجوا أندوه. وقد أُطلقت الجائزة عام 2017 لتكريم الأفراد والمؤسسات الملهمة التي تُحدث أثرًا اجتماعيًا عبر الثقافة والفن.
وتُعد أكاديمية "زادك" جهة غير ربحية تعمل كوقف خيري وطني، وتسعى إلى نقل الإرث الثقافي للمطبخ السعودي للعالم، وتدريب وتأهيل الشباب ليصبحوا طهاة محترفين يسهمون في صناعة التغيير الإيجابي.