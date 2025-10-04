رانيه معلا تحقّق إنجازًا عالميًا عن إسهاماتها في التنمية المجتمعية والابتكار الثقافي

يُذكر أن من بين الفائزين بجوائز "فير ساترداي" لعام 2025، الحائز على جائزة نوبل في الاقتصاد الأمريكي جوزيف ستيجليتز، والصحفي البريطاني مارتن وولف، والممثلة البريطانية أدجوا أندوه. وقد أُطلقت الجائزة عام 2017 لتكريم الأفراد والمؤسسات الملهمة التي تُحدث أثرًا اجتماعيًا عبر الثقافة والفن.