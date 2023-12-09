مجموعة stc تقود تأسيس "مركز ابتكار الاستدامة" في إطار تحالف اتصالات خليجي

ومن المقرر أن يكثف "مركز ابتكار الاستدامة" تركيزه على تطوير وتطبيق حلول الطاقة المبتكرة، التي تتسم بالتكلفة المنخفضة بجانب الموثوقية ومراعاة الشروط البيئية. ومن خلال تعزيز قوة مصادر الطاقة البديلة مثل الشمس والرياح، فإن المركز سيمكن مشغلي الاتصالات من الحد من اعتمادهم على المصادر التقليدية للوقود، إلى جانب الانتقال نحو مستقبل أكثر استدامة. ولن يقود هذا الانتقال إلى توفير التكاليف على المدى الطويل فحسب، بل إنه سيؤدي دوراً في حماية البيئة وتحقيق المواءمة مع أهداف الاستدامة في هذا القطاع.