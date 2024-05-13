ثنائية جمالية بين المطر و"الجاكرندا".. أبها تتزيَّن بثوب الربيع البنفسجي

شكّلت الحالة المطرية التي تشهدها منطقة عسير هذه الأيام ثنائية جمالية مع أزهار أشجار "الجاكرندا" التي تشتهر بها مدينة أبها وبعض محافظات المنطقة خلال فصل الربيع وبداية فصل الصيف.
وأقبل المتنزهون والسياح على المواقع التي تتزيَّن بأشجار "الجاكرندا" ذات الأزهار البنفسجية، مثل: شارع الفن بأبها، حيث تمثل أوقات هطول الأمطار عامل جذب كبير لمواقع "الجاكرندا" بسبب اللوحات الفنية الطبيعية التي تتشكّل نتيجة زخات المطر على الأشجار زاهية الألوان.
ويضم جنس "الجاكرندا" نحو 45 نوعاً ما بين أشجار وشجيرات، وهي أشجارٌ متساقطة الأوراق في المناطق التي تتعرّض لفترات بردٍ قارسٍ، ودائمة الخضرة في المناطق المعتدلة، وينتمي هذا النبات إلى الفصيلة "البيجنونية".
وتنمو الشجرة لتصل إلى علوٍ يزيد على 18 متراً، فهي سريعة النمو وقد تصل خلال السنة الأولى إلى ارتفاع 3 أمتار، وشكل الانتشار بها غير منتظم أو شكل ظلي، وكثافة الانتشار مفتوحة ومعدل النمو بها مرتفع، وتزرع للظل والتزيين في الشوارع وفي الحدائق العامة.
وتنحصر زراعة هذا النوع من الأشجار في المملكة في المناطق المعتدلة مثل المنطقة الجنوبية، وهي ليست مناسبة للمناخ في معظم مناطق المملكة؛ نظراً للحرارة الشديدة في فصل الصيف والبرودة الشديدة في فصل الشتاء؛ لأن إزهارها يكون شبه معدومٍ أو معدوماً كلياً في المناطق الحارة.
وتضم منطقة عسير حالياً -خاصة مدينة أبها- أكثر من 15 ألف شجرة، وتشهد إقبالاً كبيراً على زراعتها في الحدائق العامة وجوار منازل المواطنين.