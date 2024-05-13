ثنائية جمالية بين المطر و"الجاكرندا".. أبها تتزيَّن بثوب الربيع البنفسجي

وتنمو الشجرة لتصل إلى علوٍ يزيد على 18 متراً، فهي سريعة النمو وقد تصل خلال السنة الأولى إلى ارتفاع 3 أمتار، وشكل الانتشار بها غير منتظم أو شكل ظلي، وكثافة الانتشار مفتوحة ومعدل النمو بها مرتفع، وتزرع للظل والتزيين في الشوارع وفي الحدائق العامة.