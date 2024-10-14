بعد 4 سنوات.. مستشفى صبيا العام ينهي معاناة خمسيني مع آلام المشي والحركة

وأشار إلى أن الفريق الطبي قرّر إجراء عملية جراحية لتغيير مفصل كامل للحوض، وتكللت، ولله الحمد، بالنجاح، وبفضل الله، تمكّن المريض من الوقوف والحركة بعد العملية.