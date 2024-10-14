بعد 4 سنوات.. مستشفى صبيا العام ينهي معاناة خمسيني مع آلام المشي والحركة

أجرى مستشفى صبيا العام بتجمُّع جازان الصحي، عملية تغيير مفصل كامل للحوض لمريضٍ يبلغ من العمر 54 عاماً، يعاني آلاماً شديدة وصعوبة في المشي لأكثر من 4 سنوات.
وأوضح قائد الفريق الطبي، الدكتور محمد الحازمي؛ استشاري العظام، أن المريض حضر إلى قسم الطوارئ وكان يعاني آلاماً شديدة وصعوبة في المشي لأكثر من 4 سنوات، نتج عنها سقوطٌ متكرّر.
وأضاف د. "الحازمي"؛ أن الفريق الطبي قام على الفور بإجراء الفحوصات والأشعة اللازمة، وتمّ التشخيص بوجود تنخرٍ عظمي وتشوّه في رأس عظمة الفخذ.
وأشار إلى أن الفريق الطبي قرّر إجراء عملية جراحية لتغيير مفصل كامل للحوض، وتكللت، ولله الحمد، بالنجاح، وبفضل الله، تمكّن المريض من الوقوف والحركة بعد العملية.
وبيَّن الدكتور الحازمي؛ أن هذا النوع من العمليات النوعية هو الحل النهائي لهذا المرض، مما يكون له الأثر الكبير في زوال آلام الخشونة وتحسُّن مستوى الحركة لدى المريض.
وأضاف، أن الفريق الطبي يتكوّن من استشاري العظام الدكتور إسماعيل جنيد؛ وأخصائي العظام الدكتور محمد مصطفى؛ وأخصائي التخدير الدكتور أسامة قزاز؛ وفنيي العمليات علي مهدي؛ وإيناس معافا؛ وفني التخدير سمر حسن.