تجارب سياحية وترفيهية فريدة.. إقبال كبير على "مهرجان مزارعي الورد الطائفي"

ويهدف المهرجان الذي يشارك فيه أكثر من 60 مزارعًا وأسرة منتجة من المحافظة، إلى دعمهم وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية؛ حيث يتضمن المهرجان مجموعة من الفعاليات المتنوعة والأركان والبرامج والأنشطة الترفيهية التي تناسب العائلة، والعديد من المسابقات والفعاليات لمحبي رياضة المغامرات.