أمانة جدة تتفاعل مع مطالب سكان حي "الغزالي – علوان" وتوضح مشاريع تحسين البنية التحتية

بناءً على ما نُشر في صحيفة "سبق" حول مطالب سكان حي "الغزالي – علوان" شمال محافظة جدة بتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أوضحت أمانة جدة أن الحي يشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطط تطوير البنية التحتية.