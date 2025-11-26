أمانة جدة تتفاعل مع مطالب سكان حي "الغزالي – علوان" وتوضح مشاريع تحسين البنية التحتية

بناءً على ما نُشر في صحيفة "سبق" حول مطالب سكان حي "الغزالي – علوان" شمال محافظة جدة بتحسين الخدمات الأساسية والبنية التحتية، أوضحت أمانة جدة أن الحي يشهد حاليًا تنفيذ عدد من المشاريع ضمن خطط تطوير البنية التحتية.
وأفادت الأمانة بأنه يتم تنفيذ أعمال سفلتة في شارع عمرو بن حاطب المتفرع من طريق حفصة، بعرض يتراوح بين 7 إلى 10 أمتار.
وأشارت إلى أن هذه الأعمال تأتي ضمن نطاق مشروع تحسين الطرق في حي "اللولوة"، وتشمل تنفيذ طبقات الإسفلت والأرصفة والإنارة، بما يسهم في تعزيز مستوى الخدمات ورفع جودة الحياة في الحي.
واختتمت الأمانة توضيحها بالتأكيد على استمرار جهودها في تحسين المشهد الحضري وتطوير البنية التحتية بما يلبّي احتياجات السكان ويحقق مستهدفات جودة الحياة.