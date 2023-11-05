بطاقة تخدم 500 مستفيد يومياً… أمير المدينة يدشن مركز "تمكن الشامل" بينبع

من جهته، أوضح رئيس مجلس إدارة جمعية المدينة للتوحد (تمَكُّن)، المهندس محمد بن إبراهيم عباس، أن المشروع فريد من نوعه، حيث يوفر أكثر من 300 مساحة علاجية فردية في آنٍ واحد، وروعي فيه مختلف الجوانب البيئية والصحية والتشغيلية؛ ليكون أنموذجاً يحتذى به في تقديم خدمات الرعاية والعلاج والتأهيل لذوي طيف التوحد.