ختام بطولة هاوي لكرة القدم في الرياض

وبين النفيعي أن البطولة حققت أهدافها التي وضعت من أجلها والتي من أهمها تمكين الأفراد من ممارسة هوايتهم المفضلة من خلال التطبيق، مع زيادة عدد الأعضاء والأندية في “هاوي”، وكذلك تشجيع المشاركة والتفاعل المجتمعي حول البطولات إلى جانب ما تسعى له هاوي من تعزيز التواصل والترابط بين أندية الهواية.