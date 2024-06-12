ختام بطولة هاوي لكرة القدم في الرياض

تختتم غدًا الخميس منافسات بطولة هاوي لكرة القدم في منطقة الرياض بمواجهة فريق الشاليهات ضد نظيره الأبطال في نهائي البطولة، والتي ستقام في تمام الساعة العاشرة و45 دقيقة مساءً.
وكانت منافسات البطولة التي لعبت بنظام خروج المغلوب انطلقت في 15 مايو الماضي وذلك بمشاركة 32 فريقًا وأكثر من 300 لاعب وعضو في تطبيق «هاوي».
وحيث سيحصل الفريق الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 10 آلاف ريال، فيما يحصل صاحب المركز الثاني على جائزة مالية قدرها 5 آلاف ريال.
من جانبه أشاد مسؤول التسويق والتواصل في البوابة الوطنية للهوايات (هاوي) عناد النفيعي بالنجاح الكبير الذي حققته البطولة التي تم تنظيمها في الرياض للمرة الثانية، بهدف زيادة الممارسين للهوايات الرياضية، وتمكينهم وتحفيز الأفراد على المشاركة في بطولات ومسابقات هاوي القادمة.
وبين النفيعي أن البطولة حققت أهدافها التي وضعت من أجلها والتي من أهمها تمكين الأفراد من ممارسة هوايتهم المفضلة من خلال التطبيق، مع زيادة عدد الأعضاء والأندية في “هاوي”، وكذلك تشجيع المشاركة والتفاعل المجتمعي حول البطولات إلى جانب ما تسعى له هاوي من تعزيز التواصل والترابط بين أندية الهواية.
يذكر أن قطاع الهوايات في المملكة، شهد نموًا متسارعًا منذ إسناد كل ما يرتبط بالقطاع إلى برنامج جودة الحياة؛ الذي أسس مع 12 جهة حكومية المظلة المعنية بقطاع الهوايات (هاوي) التي تعمل على تقديم الدعم والتمكين للهواة من الجنسين في مختلف الهوايات، مع التوعية المستمرة بأهمية ممارستها.