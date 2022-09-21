للاحتفاء باليوم الوطني الـ92.. سيرك "دو سوليه" يقدم عرضًا عالميًّا

ويأخذ سيرك "دو سوليه" الزوار في رحلة غامرة وملهمة عبر المملكة، تمثل أكثر من 24 ساعة مجازية، مع سرد آسرٍ للقصص وعروضٍ تخطف الأنفاس، كما يسلط الضوء على جمال وروح وثقافة الشعب السعودي، كما يدل عنوان "ثروة وطن" على الكنز الوطني والثروة الهائلة التي تمتلكها المملكة من تاريخ حضاري راسخ، وحاضر مزدهر بالتنمية، ومستقبل واعد زاخر بالفرص.