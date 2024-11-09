رسالة إنسانية.. "أطباء سعوديّون" يتطوّعون في المخيمات لإعادة الأمل للمرضى في اليمن

في رسالة إنسانية للجراحين السعوديين، شارك عدد من الأطباء في المخيمات الطبية لعلاج المرضى اليمن؛ منها عمليات جراحة القلب للأطفال في عدن.
وضم الفريقُ السعودي عشراتِ الأطباء في مختلف التخصصات لإعادة الأمل للمرضى اليمنيين من خلال مخيم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
"أفنان العتيبي" المختصة في تمريض العناية القلبية كشفت عن أبرز أدوارها في خدمة المرضى من الأطفال خاصة، مشدّدة على أهمية التطوّع في الأعمال الإنسانية ابتغاء الأجر ورسم البسمة على شفاء المرضى وذويهم.
وكان مشروع جراحة القلب للأطفال ضمن جهود إغاثي الملك سلمان أجرى مئات العمليات القلبية للصغار.