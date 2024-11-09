رسالة إنسانية.. "أطباء سعوديّون" يتطوّعون في المخيمات لإعادة الأمل للمرضى في اليمن

"أفنان العتيبي" المختصة في تمريض العناية القلبية كشفت عن أبرز أدوارها في خدمة المرضى من الأطفال خاصة، مشدّدة على أهمية التطوّع في الأعمال الإنسانية ابتغاء الأجر ورسم البسمة على شفاء المرضى وذويهم.