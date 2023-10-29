القيادة تعزي رئيس كازاخستان في ضحايا انفجار منجم كوستينكو

وقال الملك المفدى: "علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في منجم كوستينكو في منطقة كاراجاندا في جمهورية كازاخستان، وما نتج عنه من وفيات ومفقودين. وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب جمهورية كازاخستان الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب جمهورية كازاخستان من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".