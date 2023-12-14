شاهد.. لوحات ساحرة شكّلتها النباتات البرية في وادي "المشقر" بالمجمعة تستهوي المتنزهين

ويستمر الوادي جهة الشمال، وعندما يصل مجراه إلى مكان واقع على درجة العرض (15- 50- 25) وخط الطول (15- 12- 45)، يلتقي به وادي "العمار"، ووادي "الرويضة"، و"الخيس"، ثم يتجه يمينًا منحدرًا باتجاه الشرق مع ميل إلى الشمال حتى يصل سد مدينة "المجمعة"، ثم يستمر في جريانه بعد السد، ويدخل في نخيل ومزارع المجمعة.