مركز الملك سلمان لأمراض الكلى يمارس دوراً توعوياً للحامل مريضة الفشل الكلوي

يُبرز مركز الملك سلمان لأمراض الكلى، عضو تجمُّع الرياض الصحي الثاني، أهمية صحة المرأة الحامل المصابة بالفشل الكلوي، حيث يعد الحمل في ظل هذه الظروف تحدياً، ويتطلب عناية خاصة لضمان سلامة الأم والجنين.
ويواجه الحمل لدى المصابات بالفشل الكلوي تحديات كبيرة، مثل ارتفاع ضغط الدم، وفقر الدم، وزيادة خطر فقدان الجنين، حيث يتعرّض أغلب النساء المصابات بهذه الحالة لمشكلات في ضغط الدم وفقر الدم نتيجة لتأثر عمل الكلى.
وضمن مساعي المركز لضمان سلامة الحامل؛ يتم الاعتماد على فريق متخصص من الأطباء والممرضين وأخصائيي التغذية والتثقيف الصحي، لمتابعة الحالة بدقة؛ وفق توجيهات طبيب النساء والولادة؛ ما يُسهم في دعم مسار الحمل بشكلٍ آمنٍ ومستقر.
ويتم تكثيف جلسات الغسيل الدموي، مع تخصيص أدوية آمنة للحمل تساعد على التحكم في ضغط الدم، إضافة إلى توفير مُكملات الحديد والبروتين لتعزيز صحة الأم ودعم نمو الجنين.
وينصح المركز جميع النساء الحوامل المصابات بالفشل الكلوي، باتباع التعليمات الطبية بدقة، مع التركيز على التغذية السليمة، العناية بنظافة القسطرة، وتجنّب الأنشطة التي قد تضر بصحتهن؛ لضمان فترة حمل صحية وسلامة الطفل.