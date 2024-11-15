مركز الملك سلمان لأمراض الكلى يمارس دوراً توعوياً للحامل مريضة الفشل الكلوي

وينصح المركز جميع النساء الحوامل المصابات بالفشل الكلوي، باتباع التعليمات الطبية بدقة، مع التركيز على التغذية السليمة، العناية بنظافة القسطرة، وتجنّب الأنشطة التي قد تضر بصحتهن؛ لضمان فترة حمل صحية وسلامة الطفل.