"البديوي": مسيرة مجلس التعاون نموذج يحتذى به عالميًا رغم التحديات

وأشار إلى أن هناك دورًا مهمًا وحيويًا للأجيال القادمة في دول المجلس، للحفاظ على مكتسبات المجلس وتعزيزها وتطويرها بما يتلاءم مع المتغيرات والظروف المستقبلية, مقدما الشكر والتقدير لقيادة كلية مبارك العبدالله للقيادة والأركان المشتركة لحرصهم على إطلاع الطلبة الدارسين بتاريخ وإنجازات منظومة الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.