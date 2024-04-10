شاهد.. محافظ ينبع والجموع يؤدّون صلاة العيد وسط أجواء تعمُّها السكينة والأمان

ورفع محافظُ ينبع باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وإلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القديرَ أن يعيده على قيادتنا وشعبنا وعلى الأمّتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقيّ والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادَنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمةَ الأمن والأمان على بلادنا.