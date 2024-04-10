شاهد.. محافظ ينبع والجموع يؤدّون صلاة العيد وسط أجواء تعمُّها السكينة والأمان

تصوير: محمد لافي الرفاعي
أدّى محافظُ ينبع سعد بن مرزوق السحيمي، صباح اليوم الأربعاء، صلاةَ عيد الفطر المبارك مع جموع المصلّين ومديري الإدارات الحكومية والأمنية بمصلَّى العيد بالمشهد، وسط أجواء تعمُّها السكينة والإيمان والأمن والأمان.
وبعد أن أدّى الصلاةَ قام "السحيمي" باستقبال مديري الدوائر العسكرية والمدنية والمشايخ والأعيان، وجمع كبير من المواطنين الذين توافدوا إلى مقرّ المحافظة بصالة الضيافة بالمحافظة؛ لتهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وزار السحيميُّ المرضى المنوّمين بمستشفى ينبع العام، مقدِّمًا لهم التهانيَ بحلول عيد الفطر المبارك، واطمأنّ عليهم وهنّأهم بالعيد، وقام بتوزيع الهدايا والورود، متمنّيًا لهم الشفاء العاجل، فيما عبّر المرضى عن سعادتهم بهذه الزيارة.
وفي جانب آخر أدّى جموعُ المصلين صلاةَ عيد الفطر المبارك بعدد من جوامع المحافظة والمراكز التابعة لها والهيئة الملكية بينبع، وسط منظومة من الخدمات والتجهيزات المتميزة بجوامع ومصليات العيد في أجواء آمنة مطمئنة مفعمة بالخشوع لله والخضوع له سبحانه وتعالى، بعد أن أنعم عليهم بصيام شهر رمضان المبارك وقيامه، كما نجحت الجهات الأمنية بالمحافظة في تنظيم حركة السير والتواجد الأمني أمام مصليات العيد؛ حرصًا على سلامة المصلين.
ورفع محافظُ ينبع باسمه ونيابة عن أهالي المحافظة التهنئةَ لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله ورعاه، وإلى أمير منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، ونائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القديرَ أن يعيده على قيادتنا وشعبنا وعلى الأمّتين الإسلامية والعربية بمزيد من الرقيّ والصحة والازدهار، وأن يحفظ بلادَنا وبلاد المسلمين من كل مكروه، وأن يُديم نعمةَ الأمن والأمان على بلادنا.