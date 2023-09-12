جدة.. ضبط شِبَاك صيد بحري محظورة بمرسى البضيع ومصادرة الأدوات المخالفة

وفي التفاصيل أوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس، أن موظفي قسم الثروة السمكية بجدة خلال الجولة الميدانية لمرسى البضيع، تمكنت من ضبط مواطن يحمل أدوات صيد مخالفة على قارب نزهة؛ منها شباك مصنوعة من النايلون المحظور استخدامها كليًّا على الصيادين والمتنزهين.