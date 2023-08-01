شابة سعودية تكافح واحدًا من أندر الأمراض.. يصيب 1 من 50 ألف شخص في العالم

وعلى الرغم من معاناة العثمان مع هذا المرض النادر جدًّا إلا أنها لم تمنعها من إصدار 3 كتب، هي "ما بيننا روح واحدة"، و"في كل قلب حياة"، و"EB نصفي الآخر". كما عملت في قناة الإخبارية السعودية معدة ومراسلة، وحصلت على جائزة "MBC" لتحويل الألم إلى أمل.