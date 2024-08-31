الرئيس التنفيذي لـ"هيئة تطوير محمية الإمام تركي": السماح بالصيد بالأسلحة داخل محمية الشمال للصيد المستدام

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية المهندس محمد الشعلان، خلال المشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للصيد والفروسية، عن انطلاق البرامج المختلفة للمهرجان الموسمي "شتاء درب زبيدة"، اعتبارًا من مطلع نوفمبر 2024، كاشفًا عن السماح لأول مرة بالصيد باستخدام الأسلحة داخل محمية الشمال للصيد المستدام، مع توفير ميادين متطورة للرماية؛ مما يتيح تجربة جديدة لعشاق المقناص تلبي تطلعاتهم خلال الموسم السياحي لهذا العام.