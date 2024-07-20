"المرور" يعرّف بآلية الحصول على تخفيض 25% للمخالفات المرتكبة بعد 18 أبريل

كشف المرور السعودي عن آلية الحصول على تخفيض 25% للمخالفات المرتكبة بدءًا من 18 أبريل للعام الحالي 2024، وفق المادة 75 من نظام المرور، وماذا يترتب على حالة عدم السداد.
واستحوذت مبادرة تخفيض المخالفات المرورية 50% و25%، على اهتمامات المواطنين والمقيمين في المملكة؛ إذ تستهدف تخفيف العبء المالي المتراكم على أصحاب مخالفات المرور.
وانطلقت المبادرة في 18 أبريل 2024، وبدأ عدد كبير من مالكي السيارات في المملكة في الاستفادة من الخصم الذي يقتضي الالتزام ببعض الأمور؛ وفقًا لما أعلنت عنه وزارة الداخلية.
وتشمل الآلية التخفيض للمخالفة الواحدة 25% خلال أول 45 يومًا من تاريخ تسجيل المخالفة، ويستمر التخفيض لمدة 30 يومًا إضافية في حال طلب مهلة سداد 90 يومًا عن طريق منصة "أبشر".
وتشمل المهلة 30 يومًا للاعتراض على المخالفة، و15 يومًا مهلة للسداد بعد انقضاء مدة الاعتراض على المخالفة، وفي حال رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى؛ يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا عبر "أبشر". وفي حال عدم السداد يتم الحجز والتنفيذ.