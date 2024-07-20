"المرور" يعرّف بآلية الحصول على تخفيض 25% للمخالفات المرتكبة بعد 18 أبريل

وتشمل المهلة 30 يومًا للاعتراض على المخالفة، و15 يومًا مهلة للسداد بعد انقضاء مدة الاعتراض على المخالفة، وفي حال رغب المخالف في الحصول على مهلة أخرى؛ يمكنه التقدم بطلب منح مهلة 90 يومًا عبر "أبشر". وفي حال عدم السداد يتم الحجز والتنفيذ.