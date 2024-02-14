كسرت حاجز الـ 5 ملايين عملية إلكترونية.. تعرف على حصاد "أبشر" خلال يناير 2024

وتم إضافة 77,445 مستخدمًا فعليًا للمركبة، و47,392 عملية نقل خدمات، وإجراء 44,847 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة، وتجديد 29,044 رخصة سير، وإصدار 24,404 شهادات خلو سوابق، و23,783 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و20,817 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و12,268 تفويضًا في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و7,683 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم، و6,647 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، وإجراء 5,864 تحديثًا لمعلومات جواز سفر، و4,053 عملية تعديل مهنة، وإلغاء 2,585 تأشيرة خروج وعودة، وإجراء 2,476 استعلامًا عن معلومات المركبات، و1,975 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و1,974 عملية في الأسلحة الهوائية، و1,390 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.