جدة .. منصة "مدينتي" تسجل 7,795 عقداً إلكترونياً خلال النصف الأول من العام الحالي

وبين التقرير أن مركز منصة "مدينتي" عقد أكثر من 40 ورشة عمل لكافة المتعاملين مع المنصة لتحفيز على تسجيل كافة المركبات والشاحنات على المنصة، ورفع الوعي بكافة إجراءات المنصة واشتراطات التسجيل، لزيادة نسبة الامتثال والحد من الرمي العشوائي والممارسات السلبية في منظومة النفايات، والتعدي على الممتلكات العامة وإتلافها، مما يحقق أهداف خطة معالجة التشوه البصري على مستوى المملكة.