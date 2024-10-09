شركة "عقارنا" تعلن عن نجاح مزاد الرمال وبيع أرض بقيمة تتجاوز 230 مليون ريال

تم بيع الأرض بمبلغ إجمالي تجاوز 230 مليون ريال، وسط أجواء تنافسية عالية. وبهذه المناسبة، بارك المهندس أحمد بن عبدالعزيز العليان، رئيس مجلس إدارة شركة "عقارنا" العقارية، للمشترين على نجاحهم في الفوز بالصفقة، معربًا عن شكره لله على التوفيق في تنظيم هذا المزاد، وشكر مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" على دورهم الفعال في إنجاح الحدث.