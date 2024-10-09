شركة "عقارنا" تعلن عن نجاح مزاد الرمال وبيع أرض بقيمة تتجاوز 230 مليون ريال
أعلنت شركة "عقارنا" العقارية عن نجاح مزاد الرمال الذي أقيم مساء الاثنين 7 أكتوبر، تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ". عرض المزاد فرصة عقارية مميزة في حي الرمال، شمال شرق العاصمة الرياض، بمساحة 100,000 متر مربع، وشهد حضورًا كبيرًا من رجال الأعمال والعقاريين والشركات الاستثمارية، مما أدى إلى منافسة شديدة بين المشاركين.
تم بيع الأرض بمبلغ إجمالي تجاوز 230 مليون ريال، وسط أجواء تنافسية عالية. وبهذه المناسبة، بارك المهندس أحمد بن عبدالعزيز العليان، رئيس مجلس إدارة شركة "عقارنا" العقارية، للمشترين على نجاحهم في الفوز بالصفقة، معربًا عن شكره لله على التوفيق في تنظيم هذا المزاد، وشكر مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" على دورهم الفعال في إنجاح الحدث.
كما عبّر العليان عن امتنانه لكل من حضر المزاد من رجال أعمال وعقاريين، مشيرًا إلى أن المزاد حقق بفضل الله مستوىً عاليًا من التنافس وحضورًا لافتًا من المهتمين بالاستثمار العقاري.