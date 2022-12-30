"إسراء" تهدي المملكة فضية الخوارزمي الصغير الدولية في الرياضيات بكوريا

وأضاف أن حب ابنته وشغفها بالأرقام والرياضيات دفعها للمشاركة مرة تلو الأخرى في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية في الحساب الذهني السريع، لذا فسجلها يحمل سيرة رائعة، حيث حققت ١٢ كأساً من مسابقات دولية، حيث سبق أن شاركت في مسابقات محلية وإقليمية ودولية في الرياض، ثم الكويت (مسابقة الحساب الذهني السريع الخليجيةSmart brain)، والبحرين، وتايلند (مسابقة الحساب الذهني السريع العالمية PAMA)، حيث شاركت مرتين عبر الأون لاين وحصدت المركز الأول لمرتين متتابعتين، وأخيراً في كوريا الجنوبية.