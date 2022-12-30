"إسراء" تهدي المملكة فضية الخوارزمي الصغير الدولية في الرياضيات بكوريا

رفع مدير الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء، حمد بن محمد العيسى التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة تحقيق الطالبة إسراء بنت عبدالله أحمد الوصيبعي من تعليم الأحساء للمركز الثاني على مستوى العالم في (الحساب الذهني السريع ) مسابقة الخوارزمي الصغير للرياضيات للعام 2022 والمقامة في كوريا الجنوبية.
وأكد "العيسى" أن هذا الحدث يعكس حجم الاهتمام والرعاية الكبيرة والدعم الذي توليه القيادة بالتعليم والأخذ بيد أبناء وبنات الوطن إلى حيث سلم المجد لتحقيق ما تصبو إليه بلادنا العظيمة من تقدم ومكانة علمية مرموقة بين الأمم.
ورفع مدير عام تعليم الأحساء التهنئة للأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير أحمد بن فهد بن سلمان نائب أمير المنطقة الشرقية، وإلى الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، وإلى وزير التعليم يوسف بن عبدالله البنيان بمناسبة تحقيق الطالبة إسراء الميدالية الفضية على مستوى العالم.
وأشاد "العيسى" بمواصلة أبناء وبنات الوطن تحقيق الميداليات والمركز العالمية ووضع مكانة المملكة العربية السعودية العلمية في مرتبتها.
وقال: تحقيق هذه الميداليات لم يكن وليد الصدفة وإنما جاء نتيجة عمل مضنٍ وتخطيط وجهود دؤوبة تبذلها وزارة التعليم وكوادرها في كافة المحافل الدولية والإقليمية حتى نال الوطن ما يستحقه من نتائج رائعة.
وأعرب عن تطلعه في مواصلة طلابنا وطالباتنا في الارتقاء بمستوياتهم العلمية ليهدوا قيادتهم ووطنهم الجوائز والمراتب الدولية العليا.
من جهته، أثنى عبدالله الوصيبعي، والد إسراء، على ما حظيت ابنته من اهتمام ومتابعة كبيرة من قبل وزارة التعليم ومن تعليم الأحساء، معبراً عن سعادته الغامرة بهذه المناسبة.
وأضاف أن حب ابنته وشغفها بالأرقام والرياضيات دفعها للمشاركة مرة تلو الأخرى في العديد من المسابقات الإقليمية والدولية في الحساب الذهني السريع، لذا فسجلها يحمل سيرة رائعة، حيث حققت ١٢ كأساً من مسابقات دولية، حيث سبق أن شاركت في مسابقات محلية وإقليمية ودولية في الرياض، ثم الكويت (مسابقة الحساب الذهني السريع الخليجيةSmart brain)، والبحرين، وتايلند (مسابقة الحساب الذهني السريع العالمية PAMA)، حيث شاركت مرتين عبر الأون لاين وحصدت المركز الأول لمرتين متتابعتين، وأخيراً في كوريا الجنوبية.
وذكر أن ابنته التي تدرس في الصف الثاني ثانوي بالأحساء دؤوبة على التدريب لتحقق ذاتها ولترفع راية الوطن العظيم، وأشار إلى ابنته الأخرى فاطمة، وقدم شكره لإدارة تعليم الأحساء ولمعلمات ابنته على جهودهم في الاهتمام بها.