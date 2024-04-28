شاهد.. بدء الحملة الوطنية لتحصين 250 ألف رأس ماشية ضدّ الحمّى القلاعية في جازان

وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة جازان عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع؛ أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 250 ألف رأس من المواشي في منطقة جازان، مشيراً إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر مدة شهرين حتى 6 يونيو 2024م.