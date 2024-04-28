شاهد.. بدء الحملة الوطنية لتحصين 250 ألف رأس ماشية ضدّ الحمّى القلاعية في جازان

بدأ فرع المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية ومكافحتها "وقاء" بمنطقة جازان، الحملة الأولى لتحصين المواشي ضدّ مرض الحمّى القلاعية لعام 2024م، وذلك ضمن الحملات الوطنية الدورية لمكافحة مرض الحمّى القلاعية للأبقار والأغنام والماعز في المنطقة.
وأوضح مدير عام فرع مركز وقاء بمنطقة جازان عبدالعزيز بن عبدالله آل منيع؛ أن الحملة تستهدف تحصين أكثر من 250 ألف رأس من المواشي في منطقة جازان، مشيراً إلى بدء أعمال التحصين التي تستمر مدة شهرين حتى 6 يونيو 2024م.
ودعا فرع المركز بجازان، جميع مربي الماشية، إلى التقديم عبر منصّة نما الإلكترونية للحصول على خدمة التحصين من خلال خدمة "طلب موعد تحصين"، أو زيارة الفرع ووحداته في محافظات منطقة جازان للتنسيق في هذا الشأن.
وتهدف الحملة إلى الوقاية والتوعية والتثقيف عن مرض الحمّى القلاعية في المواشي؛ لحماية الثروة الحيوانيّة واستدامتها.