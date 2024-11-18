العلاقات السعودية-العمانية: زيارات متبادلة تعزز الشراكة والتعاون

اختار السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، المملكة العربية السعودية لتكون وجهته الخارجية الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في يناير 2020 وجاءت الزيارة في يوليو 2021 استجابة لدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، لتعكس مكانة المملكة وأهميتها لدى سلطنة عُمان، وقد ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما يُترجم عمق الروابط الأخوية بين البلدين.