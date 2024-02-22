ارتباط وثيق للمواطنين بالقيادة.. نائب أمير الرياض: يوم التأسيس "3 قرون ونهضة شاملة"

رفع نائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال: "إن ذكرى يوم التأسيس تُبرز شخصية الإمام محمد بن سعود المحورية في تاريخنا السعودي، وأئمة وملوك هذه الدولة الممتدة منذ ثلاثة قرون، وصولًا إلى هذا العهد الزاهر بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي عهده الأمين حفظهم الله، والذي يشهد حراكًا تنمويًّا ونهضة شاملة".
وأضاف: "إن الاحتفال بهذا اليوم يؤكد اعتزازنا بالجذور الراسخة للدولة السعودية، والارتباط الوثيق بين المواطنين وقادتهم، وبما أرسته الدولة السعودية من وحدة واستقرار وأمن، وما شهدته من قيام دولة مدنية دستورها الكتاب الكريم وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ظلت راسخة على امتداد هذا التاريخ العريق".
وأكد أن هذا اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن، وعراقته، وحضارته، ووحدته، وتلاحم قادته وشعبه، وما يتبوؤه من مكانة وثقل دولي، وتأثير سياسي واقتصادي على الصعيد العالمي، في ظل قيادة حكيمة تسعى لأن يكون هذا الوطن في مكانته المستحقة.
وفي ختام تصريحه، سأل نائب أمير الرياض، الله سبحانه أن يديم على هذا الوطن عزه وأمنه، وأن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بحفظه.