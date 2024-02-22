ارتباط وثيق للمواطنين بالقيادة.. نائب أمير الرياض: يوم التأسيس "3 قرون ونهضة شاملة"

وأكد أن هذا اليوم مدعاة للفخر والاعتزاز بتاريخ هذا الوطن، وعراقته، وحضارته، ووحدته، وتلاحم قادته وشعبه، وما يتبوؤه من مكانة وثقل دولي، وتأثير سياسي واقتصادي على الصعيد العالمي، في ظل قيادة حكيمة تسعى لأن يكون هذا الوطن في مكانته المستحقة.