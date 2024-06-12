تراها أقرب: 9 وجهات سياحية تثري عطلة العيد في جدة

جدة، التي تُلقب بـ "عروس البحر الأحمر"، هي الوجهة السعودية التي تجمع بين الأصالة والعصرية النابضة بالحياة، مما يجعلها مقصداً مثالياً للسياح لقضاء عطلة عيد لا تُنسى، خصوصاً بما تشتهر به من العديد من المعالم السياحية التي من أشهرها حي البلد، المصنف كموقع تراثي عالمي من قبل اليونسكو، وهو يجسد تاريخ جدة الغني بالأصالة والتراث والهندسة المعمارية الحجازية المميزة، كما يمكن أيضا الاستمتاع ببرنامج سياحي مميز، يشمل الشواطئ والأنشطة البحرية، والتسوق والتنزه في جدة المفعمة بالحيوية والمرح، إلى جانب العديد من التجارب والوجهات.
ويمكن للسياح والزوار أن يبدؤوا رحلتهم بزيارة أحد شواطئ جدة أو القرى السياحية التي تتمتع بإطلالة ساحرة على البحر الأحمر، حيث المياه الصافية والأنشطة البحرية الممتعة، كما يمكن الوصول من هناك إلى منطقة البلد التاريخية، والتجول في أزقتها الضيقة، واستكشاف بيوتها العتيقة، وزيارة بيت نصيف الشهير للتعرف على العمارة الحجازية الفريدة، والذي لا يبعد كثيراً أيضاً عن مطعم "توينا أبحر" الشهير لتناول عشاء فاخر من الأسماك الطازجة التي تُعد بطريقة شهية.
أما عشاق التسوق فيمكنهم زيارة العديد من الأسواق والمحلات والمراكز التجارية، ومن أشهرها "رد سي مول"، مركز التسوق الضخم الذي يضم مجموعة واسعة من المتاجر العالمية والمحلية، حيث يمكن للزوار والعائلات قضاء ساعات من التسوق والترفيه، إضافة إلى تناول الغداء في أحد المطاعم العديدة بالمركز، الذي لا يبعد كثيراً عن كورنيش جدة، حيث الاسترخاء وممارسة الرياضة أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية البحرية الخلابة وغروب الشمس الساحر على شاطئ البحر الأحمر، كما يمكن لهواة المذاقات المتنوعة التعرف على أشهى الأطباق في مطعم "كوورو"، الذي يقدم أطباقًا من الساحل الياباني تم إعداده بطريقة مبتكرة.
ويمكن لهواة الفنون استكشاف العالم الفني العريق للفنانة صفية بن زقر، أحد أوائل مؤسسي الفن التشكيلي في المملكة، وذلك من خلال زيارة دارتها، حيث يقع معرضها الفني الذي يحكي تاريخ الحجاز العريق، وكذلك يمكن الاستمتاع بالعروض المسرحية المحلية في مركز جدة للفنون المسرحية، كما يمكن أيضاً التعرف على الثقافة الغذائية المحلية لأهالي جدة، من خلال تناول عشاء تقليدي في مطعم "السدة" أو مطعم "ريدان"، حيث المذاق الأصيل للكثير من الأطباق السعودية الأصيلة مثل المضغوط والمظبي والمندي في أجواء تراثية ممتعة.
وتعد مدينة جدة من أبرز الوجهات السياحية السعودية والعربية بشكل عام، حيث تشهد إقبالاً كبيراً على مدار العام من الزوار والسياح من داخل المملكة وخارجها، خاصة مع إطلاق برنامج "صيف السعودية 2024" الذي أعلنت عنه الهيئة السعودية للسياحة مؤخرًا تحت شعار "تراها" ويمتد حتى نهاية سبتمبر 2024. ويقدم البرنامج مدينة جدة ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة وما يزيد عن 150 عرضاً خاصاً للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية المختلفة وتنوع معالمها. كما يمكن للسياح زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة "روح السعودية" ، للتعرف على الأنشطة السياحية في الوجهات السعودية المختلفة.