تراها أقرب: 9 وجهات سياحية تثري عطلة العيد في جدة

أما عشاق التسوق فيمكنهم زيارة العديد من الأسواق والمحلات والمراكز التجارية، ومن أشهرها "رد سي مول"، مركز التسوق الضخم الذي يضم مجموعة واسعة من المتاجر العالمية والمحلية، حيث يمكن للزوار والعائلات قضاء ساعات من التسوق والترفيه، إضافة إلى تناول الغداء في أحد المطاعم العديدة بالمركز، الذي لا يبعد كثيراً عن كورنيش جدة، حيث الاسترخاء وممارسة الرياضة أو الاستمتاع بالمناظر الطبيعية البحرية الخلابة وغروب الشمس الساحر على شاطئ البحر الأحمر، كما يمكن لهواة المذاقات المتنوعة التعرف على أشهى الأطباق في مطعم "كوورو"، الذي يقدم أطباقًا من الساحل الياباني تم إعداده بطريقة مبتكرة.