وداع مؤثر في فيفاء.. المعلم محمد الفيفي يرحل شهيدًا للبر وسط الأمطار

شيّعت محافظة فيفاء أحد أبنائها الأوفياء، المعلم المتقاعد محمد جابر الفيفي، الذي وافته المنية مساء الاثنين الماضي إثر تساقط صخور ضخمة بسبب الأمطار الغزيرة، بينما كان في طريقه إلى منزل والدته التي اعتاد أن يبيت بجوارها كل ليلة حتى الفجر، في مشهد نادر يجسّد أعظم صور البرّ والوفاء.
الفقيد الفيفي، عُرف في المجتمع التربوي والإنساني بحسن الخلق وطيب السيرة، حيث أمضى سنوات طويلة في خدمة التعليم، وكان مثالًا للمعلم المخلص والمربي الحكيم، تاركًا أثرًا طيبًا في نفوس طلابه وزملائه، ومكانة راسخة في قلوب أهالي فيفاء.
وقد باشرت فرق الدفاع المدني والجهات المختصة عمليات البحث فور تلقي البلاغ، وسط تضامن واسع من الأهالي، إلى أن تم العثور على جثمانه بعد يومين من الجهود المتواصلة في تضاريس جبلية وعِرة وظروف مناخية صعبة.
ومن المقرر أن تُؤدَّى صلاة الجنازة عليه عصر اليوم في جامع أبي بكر الصديق بمحافظة العيدابي، على أن يُوارى جثمانه الثرى في مسقط رأسه بمحافظة فيفاء.
وعبّر أهالي فيفاء عن حزنهم العميق لفقد أحد رموزها التربوية والإنسانية، مؤكّدين أن محمد الفيفي لم يكن مجرد معلم، بل قدوة في الأخلاق والبرّ والعطاء، وأن وفاته شكّلت مشهدًا مؤثرًا سيظل خالدًا في ذاكرة المحافظة، وعنوانًا لحسن الخاتمة.