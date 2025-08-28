وداع مؤثر في فيفاء.. المعلم محمد الفيفي يرحل شهيدًا للبر وسط الأمطار

شيّعت محافظة فيفاء أحد أبنائها الأوفياء، المعلم المتقاعد محمد جابر الفيفي، الذي وافته المنية مساء الاثنين الماضي إثر تساقط صخور ضخمة بسبب الأمطار الغزيرة، بينما كان في طريقه إلى منزل والدته التي اعتاد أن يبيت بجوارها كل ليلة حتى الفجر، في مشهد نادر يجسّد أعظم صور البرّ والوفاء.