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القيادة تهنئ الرئيس العراقي بنجاح بلاده في تنظيم كأس الخليج والفوز بالبطولة

خادم الحرمين الشريفين وولي العهد بعثا بأطيب التمنيات بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-
واس
واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للرئيس الدكتور عبداللطيف جمال رشيد رئيس جمهورية العراق، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25 وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات، ولشعب جمهورية العراق الشقيق التقدم والازدهار ".

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة لرئيس جمهورية العراق، بمناسبتي نجاح بلاده في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم 25 وفوز المنتخب العراقي بكأس البطولة.

وقال سمو ولي العهد: "يسعدني بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن أعرب لفخامتكم عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالمزيد من التقدم والنجاح لشعبكم وبلدكم الشقيق ".

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