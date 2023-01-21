القيادة تهنئ الرئيس العراقي بنجاح بلاده في تنظيم كأس الخليج والفوز بالبطولة

وقال الملك المفدى: "يسرنا بمناسبتي نجاح جمهورية العراق في تنظيم بطولة كأس الخليج العربي لكرة القدم الخامسة والعشرين، وفوز المنتخب العراقي الأول لكرة القدم بكأس البطولة، أن نبعث لفخامتكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بتحقيق مزيدٍ من الإنجازات، ولشعب جمهورية العراق الشقيق التقدم والازدهار ".