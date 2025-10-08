ماكدونالدز السعودية تعزز التزامها الوطني بإطلاق منصة "منكم وفيكم"

في مقابلة خاصة على قناة MBC، تحدث سمو الأمير ماجد بن فهد بن فرحان آل سعود، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة الرياض العالمية للأغذية (ماكدونالدز السعودية)، عن قصة نجاح ماكدونالدز في المملكة العربية السعودية، وعن إطلاق منصة "منكم وفيكم"كهوية جديدة للمسؤولية المجتمعية، تمثل امتدادًا لمسيرة الشركة في خدمة المجتمع السعودي على مدى أكثر من ثلاثة عقود.
وقال سموه:
"تعكس منصة منكم وفيكم التزام ماكدونالدز السعودية العميق تجاه وطننا، وهي تقوم على ثلاث ركائز مترابطة تمثل أولوياتنا الوطنية: وهي أبناؤنا– فدورنا لا يقتصر على التوظيف، بل يمتد إلى التأهيل والتمكين وإعداد قادة من أبناء وبنات الوطن وصناعة قصص نجاح نفخر بها.
أهلنا– حيث نرد الجميل للمجتمع الذي ننتمي إليه ونتشارك معه المسؤولية.
موردونا السعوديون– إذ ندعم المحتوى المحلي ونرسخ شراكاتنا مع الموردين السعوديين لتعزيز الاقتصاد الوطني."
وأضاف سموه:
"منذ حصولنا على رخصة ماكدونالدز عام 1992، ونحن شركة سعودية 100٪ مملوكة ومدارة من أبناء هذا الوطن. ونفخر بأن ماكدونالدز السعودية تُدار وتُملك بالكامل من قبل شركتين وطنيتين هما شركة الرياض العالمية للأغذية، المالكة لحق امتياز مطاعم ماكدونالدز في المناطق الوسطى والشرقية والشمالية برئاسة الرئيس التنفيذي والمالك سمو الأمير مشعل بن خالد آل سعود، وشركة علي رضا للخدمات الغذائية المحدودة صاحبة حق الامتياز في المناطق الغربية والجنوبية، برئاسة المهندس عبد الرحمن علي رضا.
هذا الانتماء الوطني جعلنا أقرب إلى المجتمع وأكثر التزامًا بخدمته، وهو أحد أهم أسباب نجاحنا واستمراريتنا."
وأشار سموه إلى أن الشركة تضم اليوم أكثر من 4,200 موظف سعودي من بينهم 600 مدير، وتسعى للوصول إلى 6,000 موظف و1,000 مدير سعودي بحلول عام 2030.
كما وفرت الشركة منذ تأسيسها نحو 30 ألف فرصة وظيفية، وأكثر من 200 ألف فرصة تدريبية لأبناء الوطن، مع التزام بتوفير 20 ألف فرصة وظيفية جديدة و80 ألف فرصة تدريبية إضافية خلال السنوات الخمس المقبلة.
وفيما يتعلق بدعم المحتوى المحلي، أوضح سموه أن الشركة تعمل بالشراكة مع الموردين المحليين على تمكينهم وتطوير قدراتهم ليصبحوا موردين بمعايير عالمية، حيث بلغت نسبة المنتجات الموردة محليًا نحو 55٪، مع خطة طموحة للوصول إلى 100٪ في المرحلة المقبلة.
كما أعرب سموه عن فخر الشركة بوجود ما يقارب 200 موظف من ذوي الهمم ومتلازمة داون ضمن عائلة ماكدونالدز السعودية، مؤكداً التزامها بمواصلة دعم هذه الفئة بفرص متزايدة مستقبلًا تصل إلى 150 فرصة وظيفية جديدة، في خطوة تعكس شمولية بيئة العمل وحرص الشركة على تمكين جميع فئات المجتمع.
وعن دوافع إطلاق المنصة، قال سمو الأمير ماجد بن فهد بن فرحان آل سعود:
"القطاع الخاص في المملكة يحمل مسؤولية كبيرة تجاه الوطن والمجتمع، ونحن في ماكدونالدز السعودية نؤمن أن دورنا لا يقتصر على المنافسة في السوق وتقديم المنتجات، بل يتجاوز ذلك إلى تمكين أبناء وبنات الوطن ودعم مجتمعاتنا المحلية. فالمسؤولية المجتمعية بالنسبة لنا ليست خيارًا، بل واجب وركيزة أساسية لضمان نمو مستدام يتواكب مع تطور المملكة وتطلعاتها."
وأضاف سموه أن النمو المستدام لا يتحقق إلا من خلال الموازنة بين الجانب الربحي والمسؤولية الاجتماعية، معتبرًا أن إغفال هذا الجانب ينعكس سلبًا على أي شركة في المستقبل.
واختتم سموه حديثه قائلًا:
"المملكة تشهد اليوم مرحلة غير مسبوقة من النمو والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، ونحن في ماكدونالدز السعودية نعتبر أنفسنا جزءًا من هذا المسار، وملتزمون بأن نكون شركاء فاعلين فيه. لأن عزّنا بطبعنا، وهذا الطبع الأصيل هو ما يدفعنا لرد الجميل للوطن والمضي قدمًا في خدمة مجتمعاتنا حتى عام 2030 وما بعدها."