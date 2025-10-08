ماكدونالدز السعودية تعزز التزامها الوطني بإطلاق منصة "منكم وفيكم"

واختتم سموه حديثه قائلًا:

"المملكة تشهد اليوم مرحلة غير مسبوقة من النمو والتطور في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد حفظهما الله، ونحن في ماكدونالدز السعودية نعتبر أنفسنا جزءًا من هذا المسار، وملتزمون بأن نكون شركاء فاعلين فيه. لأن عزّنا بطبعنا، وهذا الطبع الأصيل هو ما يدفعنا لرد الجميل للوطن والمضي قدمًا في خدمة مجتمعاتنا حتى عام 2030 وما بعدها."