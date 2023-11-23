محليات

"الأمن البيئي" يطيح بشخص بالرياض لترويجه مواد مخدرة

جرى اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى جهة الاختصاص
"الأمن البيئي" يطيح بشخص بالرياض لترويجه مواد مخدرة

قبضت القوات الخاصة للأمن البيئي على مواطن بمنطقة الرياض لترويجه مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستُعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

القوات الخاصة للأمن البيئي
الحشيش المخدر

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