الحالة المدارية على بحر العرب.. أمطار غزيرة ورياح نشطة دون تأثير مباشر على أجواء المملكة

وأكد المركز الوطني للأرصاد في بيانه أن التغيرات المحتملة على الحالة المدارية سيتم الإعلان عنها في حينها، داعيًا الجميع إلى متابعة تقارير المركز الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.