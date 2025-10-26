الحالة المدارية على بحر العرب.. أمطار غزيرة ورياح نشطة دون تأثير مباشر على أجواء المملكة

أوضح المركز الوطني للأرصاد أن الحالة المدارية التي تشهدها منطقة شرق بحر العرب تُصنف كمنخفض مداري مصحوب بأمطار غزيرة ورياح نشطة السرعة وارتفاع في الأمواج، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى استمرار تطورها خلال الـ48 ساعة القادمة لتتجه نحو شمال غرب بحر العرب.
وبيّن المركز في تحديثه الصادر اليوم الأحد أن الحالة لا تؤثر بشكل مباشر على أجواء المملكة خلال الـ48 ساعة المقبلة، مؤكدًا أن الفرق المختصة تتابع تطوراتها بشكل مستمر من خلال أحدث النماذج الجوية وصور الأقمار الاصطناعية.
وأكد المركز الوطني للأرصاد في بيانه أن التغيرات المحتملة على الحالة المدارية سيتم الإعلان عنها في حينها، داعيًا الجميع إلى متابعة تقارير المركز الرسمية وعدم الانسياق خلف الشائعات أو المعلومات غير الدقيقة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ويواصل المركز جهوده في مراقبة الأوضاع الجوية الإقليمية لضمان سلامة المواطنين والمقيمين، مؤكدًا التزامه بتقديم المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب ضمن منظومة الإنذار المبكر التي تعتمدها المملكة.