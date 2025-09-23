أمين الرياض يهنئ القيادة باليوم الوطني : النهضة غير المسبوقة امتداد للجهود على مدى 95 عامًا

وأوضح أن ما تشهده المملكة اليوم من نهضة غير مسبوقة هو امتداد لجهود متواصلة على مدى 95 عامًا منذ يوم التأسيس، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث انطلقت رؤية السعودية 2030 التي فتحت آفاقًا واسعة للتنمية والإنجازات في مختلف المجالات.