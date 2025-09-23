أمين الرياض يهنئ القيادة باليوم الوطني : النهضة غير المسبوقة امتداد للجهود على مدى 95 عامًا

رفع الأمير الدكتور فيصل بن عبد العزيز بن عياف، أمين منطقة الرياض، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –حفظهما الله– بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة.
ونوّه بما قدمه الملك المؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود –طيب الله ثراه– ورجاله في توحيد البلاد تحت راية التوحيد، وترسيخ الأمن والاستقرار في الجزيرة العربية.
وأكد ابن عياف أن أبناء الملك المؤسس واصلوا مسيرة البناء والتنمية، ورسخوا أركان الدولة وحققوا الريادة إقليميًا ودوليًا، حتى وصلت المملكة إلى المكانة التي تليق بتاريخها وحضارتها.
وأوضح أن ما تشهده المملكة اليوم من نهضة غير مسبوقة هو امتداد لجهود متواصلة على مدى 95 عامًا منذ يوم التأسيس، وصولًا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، حيث انطلقت رؤية السعودية 2030 التي فتحت آفاقًا واسعة للتنمية والإنجازات في مختلف المجالات.
وأشار أمين الرياض إلى أن العاصمة تمثل نموذجًا حيًا لهذا التطور، إذ تحولت من بلدة صغيرة ذات شوارع ترابية إلى عاصمة عالمية قادرة على استضافة كبرى الفعاليات الدولية، بفضل المشاريع الضخمة والرؤى الطموحة.
وأضاف أن الرياض اليوم تدخل مرحلة جديدة من التطوير تهدف إلى جعلها واحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والاستثمار، سائلًا الله أن يحفظ الوطن وقيادته، وأن يديم على المملكة الأمن والازدهار.