"إعادة الروابط".. "هلال مكة" يساعد 318 من أهالي المعتقلين بـ"غوانتانامو" للتواصل مع أبنائهم

يُذكر أن برنامج إعادة الروابط العائلية استحدث عام 2003، حيث بدأ بالبحث عن المفقودين ونقل الرسائل ما بين العائلات وأبنائهم المعتقلين، وبعد عام 2009 تم تطوير البرنامج من خلال التواصل ما بين المعتقلين وذويهم بالاتصال الصوتي والمرئي ببرنامج "سكايب" .