بدء استقبال طلبات "خدمة إفطار الصائمين" في الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك

ودعت الهيئة المنشآت التي تنطبق عليها شروط التقديم إلى الاطلاع على متطلبات التقديم النظامية والتراخيص الرسمية التي تشمل وجود مقر تشغيلي فعلي للمنشأة في مكة المكرمة أو المدينة المنورة، وسلامة سجلّ المنشأة من المخالفات في مجال الصحة العامة، والالتزام بتطبيق الهوية البصرية المعتمدة لمشروع خدمة إفطار الصائمين في الحرمين الشريفين، والالتزام بمكوّنات الوجبة المعتمدة من الهيئة، إضافة إلى قدرة المنشأة تشغيليًا على توريد (10) آلاف وجبة يوميًا على الأقل، وتقديم طلباتهم قبل نهاية فترة التقديم في الـ 10 من شهر رجب الجاري، عبر الرابط: (https://eserv.alharamain.gov.sa/login).