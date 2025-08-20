شاهد من القصيم .. تجارة التمور نشاط موسمي ينعش الحركة الاقتصادية

ويُعد كرنفال بريدة للتمور المنصة الأهم التي تجمع بين المزارعين والتجار والمستهلكين في سوق يتّسم بالحركة والنشاط على مدار اليوم، ما يجعله مركزًا رئيسًا لعقد الصفقات وإبراز التنوع الكبير في أصناف التمور المحلية، حيث يتسابق التجار إلى اقتناء أفضل أنواع التمور مثل السكري، والصقعي، والمجدول، والخلاص، والونانة، من خلال المشاركة في المزايدات العلنية التي تشهدها ساحات البيع، وتتيح الحصول على كميات كبيرة من الأصناف المميزة بأسعار تنافسية، بما يحقق الشفافية في عمليات البيع والشراء، وتعتمد هذه الصفقات على الخبرة في تقييم جودة التمور، والقدرة على تحديد السعر المناسب بناءً على العرض والطلب.