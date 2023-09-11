المعهد الملكي للفنون التقليدية يشارك في تعزيز الهوية الوطنية في مجموعة قمة العشرين

شارك المعهد الملكي للفنون التقليدية في مجموعة قمة العشرين G20 في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند، والتي تشكّل منتدى للتعاون الاقتصادي والمالي بين دول وجهات ومنظمات دولية تلعب دوراً محورياً في الاقتصاد والتجارة، وذلك بتقديم هدية مميزة لضيوف واحة الإعلام المواكبة لقمة مجموعة العشرين.
تأتي هذه المشاركة من خلال تقديم كتاب مصوّر فاخر عن البشت الحساوي ترفق معه قطعة من زخارف البشت مُحاكة يدوياً من قِبل حرفي المعهد الملكي للفنون التقليدية. وتهدف هذه المشاركة المقدمة لكبار الشخصيات إلى تعزيز الثقافة المحلية والفنون التقليدية السعودية والترويج لها، وتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني للمملكة.
يُذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يسعى إلى إبراز الهوية الوطنية من خلال إثراء الفنون التقليدية والترويج لها، ويعمل على رفع مستوى الوعي بالفنون التقليدية في المملكة، ونشـرها، والتعريف بها محلياً ودولياً، ودعم الجهود الهادفة إلى الحفاظ عليها، إضافة إلى تشجيع وتدريب المواهب والقدرات في مجالات الفنون التقليدية، وتوفير برامج تعليمية في مجالات الفنون التقليدية.