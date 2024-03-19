"السديس" يكشف برنامجه الرمضاني: أمشي 2 كيلو يومياً تهيئة للنفس والتلاوة

وأكمل: نستعد للإفطار على التمرات في السفرة المعهودة وبعد صلاة المغرب أتناول قليلاً من السمبوسة غير المقلية وإنما في الفرن حتى لا يؤثر السمن والزيت على التلاوة، مع تناول حسائي المفضل وهو الشوربة المضاف إليها زيت الزيتون والفلفل من أجل الصوت ثم نصلي التراويح وبعدها نستقبل الزائرين في مكتبنا بالحرم المكي.. ثم بعد ذلك أتناول طعام السحور مع الأهل والعائلة".