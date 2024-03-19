"السديس" يكشف برنامجه الرمضاني: أمشي 2 كيلو يومياً تهيئة للنفس والتلاوة

كشف رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، عن برنامجه اليومي في شهر رمضان المبارك.
وتفصيلاً، أكد الدكتور "السديس" أن جميع أئمة الحرم لديهم برامج صحية وغذائية، وقال "أنا شخصياً أمشي ما لا يقل عن 2 كيلو باليوم تهيئة للنفس والتلاوة".
وأضاف في تصريحات لقناة الإخبارية: "نضع برامج صحية وغذائية للائمة لا يكون فيها دهنيات ولا سكريات ولا نشويات كثيرة تهيئة للنفس والتلاوة حتى ما نُثقل على المصلين.
وأضاف: أعظم من ذلك الإخلاص لله عز وجل والحمد لله نشعر بعون كبير من الله فله الحمد والشكر ثم نشعر بدعم ولاة أمرنا وما نجده كذلك من دعوات المصلين.
وعن كيفية قضاء الشيخ عبد الرحمن السديس يومه في رمضان؟ أضاف قائلاً "أكاد أكون مرابطاً في الحرمين في شهر رمضان ويكون كل وقتي في الحرم لمتابعة عملي وكي أكون قريباً من الأئمة والمؤذنين والمدرسين والحلقات القرآنية".
وتابع: "سحوري على تمرات وشيء من الزبادي بحيث ما يثقل الإنسان على نفسه ثم صلاة الفجر جماعة في الحرم غالباً ثم التلاوة والمراجعة إلى شروق الشمس ثم أخلد للراحة قليلاً استعداداً للعمل، ثم إذا جاء العصر أستعد للنزول إلى الحرم لمتابعة الأعمال وتهيئة الأجواء للأئمة والمؤذنين والعمال في الحرم.
وأكمل: نستعد للإفطار على التمرات في السفرة المعهودة وبعد صلاة المغرب أتناول قليلاً من السمبوسة غير المقلية وإنما في الفرن حتى لا يؤثر السمن والزيت على التلاوة، مع تناول حسائي المفضل وهو الشوربة المضاف إليها زيت الزيتون والفلفل من أجل الصوت ثم نصلي التراويح وبعدها نستقبل الزائرين في مكتبنا بالحرم المكي.. ثم بعد ذلك أتناول طعام السحور مع الأهل والعائلة".