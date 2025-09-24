رسائل توعوية: الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي يعزز السلامة وجودة الحياة

من جانبها، أشارت وزارة التجارة إلى أن التقيد بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بالسكن الجماعي يسهم في تحسين البيئة السكنية، ويرفع من كفاءة الإنتاجية وجودة الحياة، باعتباره ركيزة أساسية في بيئة معيشة أكثر أماناً وتنظيماً.