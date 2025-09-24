رسائل توعوية: الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي يعزز السلامة وجودة الحياة

دعت وزارتا البلديات والإسكان والتجارة إلى الالتزام باشتراطات السكن الجماعي، مؤكدة أن ذلك ينعكس إيجاباً على سلامة الأحياء وجودة الحياة فيها.
وأوضحت وزارة البلديات والإسكان أن الإبلاغ عن مخالفات السكن الجماعي للأفراد عبر الرقم 940 أو من خلال منصة “بلدي” يسهم في التصدي للممارسات غير الآمنة، ويعزز مستوى السلامة في المجتمعات السكنية.
من جانبها، أشارت وزارة التجارة إلى أن التقيد بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بالسكن الجماعي يسهم في تحسين البيئة السكنية، ويرفع من كفاءة الإنتاجية وجودة الحياة، باعتباره ركيزة أساسية في بيئة معيشة أكثر أماناً وتنظيماً.
وتؤكد هذه الرسائل حرص الجهات المعنية على تعزيز الوعي المجتمعي والحد من الممارسات المخالفة، ضمن مسار متكامل لرفع مستوى السلامة وجودة الحياة في المملكة.