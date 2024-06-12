عمرها 1600 عام.. فكّ شفرة أقدم مخطوطة عن طفولة المسيح عيسى بن مريم

وأضاف "بيركس": "كان يُعتقد أنه جزء من وثيقة يومية، مثل رسالة خاصة أو قائمة تسوق؛ لأن الخط يبدو ركيكًا، ولقد لاحظنا أولًا كلمة "يسوع" في النص، ثم من خلال مقارنته بالعديد من البرديات الرقمية الأخرى، فككنا رموزه حرفًا حرفًا، وسرعان ما أدركنا أنه لا يمكن أن يكون وثيقة يومية".