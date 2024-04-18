الأسبوع الحالي.. جامعة كاوست تحذر من زيادة الفيضانات المفاجئة في جميع أنحاء شبه الجزيرة العربية

وقال الدكتور هيلكي بيك، الأستاذ المساعد في كاوست والمؤلف المشارك في هذا التقرير: "تعاني منطقة الخليج العربي على نحو متكرر من هطول أمطار غزيرة لفترة قصيرة، مما يؤدي عادة إلى تشكل فيضانات مفاجئة تجري بسرعة عبر الأودية باتجاه البحر أو المحيط. ومع ذلك، فإن التوسع العمراني، الذي يقوده النمو السكاني المتسارع في هذه المنطقة أدى إلى تغيير مسارات تدفق المياه الطبيعية، مما يعيق في بعض الأحيان مرور مياه الفيضانات بكفاءة، ومن ثم يتسبب في خسائر في الأرواح وأضرار بالبنية التحتية والممتلكات، وإغراق أنظمة الصرف الصحي واحتمال تفشي الأمراض".