"الحجيلي" إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء

أصدر اليوم وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، توجيهًا بتولِّي إمام وخطيب جامع الرانوناء الكبير بالمدينة المنورة، الأستاذ الدكتور محمد بن بخيت الحجيلي، مهام الإمامة والخطابة بمسجد قباء، إضافة إلى الأئمة والخطباء الحاليين.
ويأتي توجيه الوزير في إطار الاهتمام بهذه المساجد المهمة؛ لما تحمله من عمق تاريخي ومكانة في السنة، ولاسيما مسجد قباء الذي يرتاده الكثير من أهالي وزوار المدينة للصلاة فيه، تطبيقًا للسنة النبوية، ورغبة في الأجر المترتبة على فضل الصلاة فيه، وتحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله، وتوفير كل ما تحتاج إليه للقيام برسالتها السامية.
يُشار إلى أن الشيخ الحجيلي يعمل حاليًا في كلية الحديث في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، وله العديد من المشاركات العلمية والدعوية داخل المملكة وخارجها، إلى جانب مشاركاته في برامج الأمانة العامة للتوعية الإسلامية بالحج والعمرة والزيارة.
وللشيخ الحجيلي العديد من البحوث والمؤلفات العلمية، منها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في ضوء السُّنة، ونقد البخاري لظاهرة الغلو من تراجمه في الصحيح، والأحاديث الواردة في الاستحاضة.. دراسة حديثة فقهية، وأسباب تكفير السيئات، وأسباب الوقاية من الأمراض والأوبئة، وأحكام النظر في الصلاة.. دراسة حديثية فقهية، والأحاديث الواردة بالرقية بالماء، والتأصيل في كشف الشبهات.