"الحجيلي" إمامًا وخطيبًا لمسجد قباء

ويأتي توجيه الوزير في إطار الاهتمام بهذه المساجد المهمة؛ لما تحمله من عمق تاريخي ومكانة في السنة، ولاسيما مسجد قباء الذي يرتاده الكثير من أهالي وزوار المدينة للصلاة فيه، تطبيقًا للسنة النبوية، ورغبة في الأجر المترتبة على فضل الصلاة فيه، وتحقيقًا لتطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة في العناية ببيوت الله، وتوفير كل ما تحتاج إليه للقيام برسالتها السامية.