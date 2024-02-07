بمبيعات تجاوزت 757 مليون ريال خلال 90 دقيقة.. "أدير العقارية" تتألق في مزاد "كنوز الشرق" وتؤكد جاذبية الشرقية للاستثمارات الواعدة

من جانبه هنأ متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" المستثمرين الذين اختاروا أن يكونوا جزءًا من مجتمع "كنوز الشرق"، معبرًا عن امتنانه العميق وتقديره الكبير للثقة التي وضعها المستثمرون في هذا المشروع النموذجي الذي يُتوقع له أن يُحقق عوائد استثمارية عالية في المُستقبل. وأكد التزام الشركة الدائم بتقديم الفرص الاستثمارية الرائدة وخدمة عملائها بأعلى معايير الجودة.