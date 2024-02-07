بمبيعات تجاوزت 757 مليون ريال خلال 90 دقيقة.. "أدير العقارية" تتألق في مزاد "كنوز الشرق" وتؤكد جاذبية الشرقية للاستثمارات الواعدة

تألقت شركة "أدير العقارية" في مزاد "كنوز الشرق" الذي أقامته في فندق كمبينسكي العثمان بمدينة الخبر يوم الأربعاء 7 فبراير 2024، حيث تمكنت خلال 90 دقيقة من بيع كافة عقارات المشروع بقيمة مالية إجمالية بلغت 757,603,080 ريال (شامل قيمة التصرفات العقارية والسعي)، وسط إقبال كبير من نخبة المستثمرين وصفوة رجال الأعمال الباحثين عن فرص استثمارية واعدة.
تميز المزاد بالتنظيم الدقيق والاحترافي من قبل فريق أدير العقارية، مما ساهم في جعل هذا الحدث تجربة فريدة ومميزة لكافة المشاركين، الذين تنافسوا للظفر بعقارات المشروع الفاخرة البالغ عددها 9 عقارات التي تنوعت بين المجمعات السكنية، والأراضي المطورة، والعمائر السكنية، وتميزت جميعها بمواقعها الاستراتيجية في أهم أحياء مدينة الخبر الساحرة.
من جانبه هنأ متعب بن حمد آل سعد، الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" المستثمرين الذين اختاروا أن يكونوا جزءًا من مجتمع "كنوز الشرق"، معبرًا عن امتنانه العميق وتقديره الكبير للثقة التي وضعها المستثمرون في هذا المشروع النموذجي الذي يُتوقع له أن يُحقق عوائد استثمارية عالية في المُستقبل. وأكد التزام الشركة الدائم بتقديم الفرص الاستثمارية الرائدة وخدمة عملائها بأعلى معايير الجودة.
وأضاف: يعكس نجاح المزاد قدرة شركة "أدير العقارية" على تسويق وبيع مختلف أنواع العقارات بأعلى قيمة، وعزز مكانتها كشريك موثوق للمستثمرين الباحثين عن فرص استثمار مستدامة ومجدية. لافتًا إلى مزاد "كنوز الشرق" أكد جاذبية مدينة الخبر كوجهة استثمارية رائدة لما تتميز به من تطور سريع، وبنية تحتية حديثة، وتوفيرها أسلوب حياة راقي، مما جعلها مكانًا مثاليًا للسكن والاستثمار في العقارات.